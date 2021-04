Por pandemia, aumenta consumo de miel en la región de la Cuenca

-El precio también aumentó ante la demanda que se tiene

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a la pandemia y algunas enfermedades relacionadas a las respiratorias, provocaron el consumo de la miel y sus derivados en el municipio y la región, pero además aumentó en un 50% en el país, lo que favoreció a los productores de miel que hay en la zona.

El representante legal de Capacitación Desarrollo e Innovación Apícola (CADIA), Alfredo Contreras Orozco, dijo que el covid, provocó el consumo de la miel y los derivados de la colmena aumentara, lo que favoreció la venta de los apicultores, ya que además el precio oscila en los 60 pesos el kilo, cuando en años anteriores estaba entre los 25 y 28 pesos, aumentando más del 100% su costo por kilo.

Agregó que actualmente hay productores en comunidades de Tuxtepec, Chiltepec, Jalapa de Díaz, Valle Nacional, Usila, Ojitlán, así como en el bajo mixe, alejadas de los cultivos de la caña de azúcar, y así sea una miel libre de contaminantes.

El productor aseguró que hay más interesados en dedicarse a la apicultura, ya que en un principio un 80% de la producción se exportaba, sin embargo tras la pandemia todo se queda en el mercado local, además de que no se dan abasto.

Ahora lo que buscan es que se siga exportando a países de Europa ya para no olvidar ese mercado que ya se tenía, así mismo llamó a los ciudadanos a no matar las abejas en caso de que lleguen a sus domicilios.

