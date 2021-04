Legislaré en beneficio de los comerciantes tuxtepecanos: Pepe Villamil

–Se comprometió a promover acciones que protejan la generación y preservación de empleos en el estado de Oaxaca

Redacción

El aspirante a la Diputación Local por el Distrito02 con cabecera en Tuxtepec, Pepe Villamil por el partido Nueva Alianza continúo este martes su recorrido por el centro de la ciudad y teniendo un acercamiento persona a persona con habitantes y comerciantes de esta zona, con quienes se comprometió a promover acciones que protejan la generación y preservación de empleos en el estado de Oaxaca pero principalmente que beneficien y promuevan un repunte económico en el municipio de Tuxtepec.

Pape Villamil, en un contacto directo con los comerciantes afirmó: “como todos ya saben yo también tengo un negocio y se de las dificultades que hemos vivido durante la pandemia, muchos hemos tenido que cerrar, otros continuamos con las cortinas abiertas pero hemos tenido que recortar personal afectando a las familias; hoy buscamos salir adelante y les aseguro que como Diputado, porque voy a ser Diputado con el apoyo y el voto de cada uno de ustedes, voy a promover mecanismos, programas y acciones, que preserven y alienten la generación de empleos, porque de ello depende el sustento de las familias”.

Aseguró a los comerciantes que él será su voz en el Congreso Local y que privilegiará sus necesidades, propuestas y problemáticas. “Entiendo y sé lo que implica emprender, y el esfuerzo y la responsabilidad que conlleva. Es vital no dejar desamparados a los creadores de fuentes de trabajo”.

Los invito a hacer una gran Alianza para que el futuro y el progreso de las familias tuxtepecanas llegue para todas y todos aquellos que sueñan con un cambio verdadero.

