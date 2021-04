La Selección Mexicana ignora triplete de “Chicharito” Hernández

-A través de redes sociales, “El Tri” celebró la victoria de LA Galaxy por la actuación de Jonathan dos Santos y Efraín Alvarez, pero olvidó las anotaciones de Javier Hernández

Javier Hernández logró un hat-trick con el Galaxy este fin de semana, mismo que fue ignorado por la Selección Mexicana.

En redes sociales, comúnmente la cuenta de la Selección Mexicana publica cómo le fue a los mexicanos en sus respectivos partidos y la victoria del LA Galaxy 3-2 ante el New York Red Bulls fue mencionada, pero por la actuación de Jonathan dos Santos y Efraín Alvarez, no por el triplete del Chicharito.

Esa fue la publicación del Tricolor, que dejó a un lado los goles del ex jugador del Manchester United y responsable del triunfo del equipo angelino.

Hernández no es convocado a la Selección Mexicana desde septiembre del 2019, cuando se le acusó de cometer una indisciplina en una concentración.

En apenas dos partidos de la nueva temporada de la MLS, Chicharito lleva ya cinco goles.

Con información del INFORMADOR

