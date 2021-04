Cumple 3 días bloqueo de normalistas al aeropuerto de Oaxaca

-Suman casi 40 vuelos cancelados, miles de pasajeros se han visto afectados

-Murat afirma que no usará fuerza pública para retirar el bloqueo

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Casi 40 vuelos cancelados, miles de pasajeros varados, millones de pesos en pérdidas económicas, son algunas de las afectaciones que ha provocado el bloqueo de 3 días de los normalistas al aeropuerto internacional Benito Juárez de la capital oaxaqueña.

Los reclamos son muchos, la petición de que las autoridades hagan algo son bastantes, los pasajeros se han atrasado en llegar a sus destinos, algunos han optado por irse vía terrestre sobre todo aquellos que van al centro del país, aunque los que van más al norte han tenido que esperar a que se reanuden los vuelos.

Por el bloqueo a la terminal aérea, el director decidió suspender los vuelos nacionales e internacionales, así como las operaciones, dejando a miles de pasajeros a la deriva, quienes esperan a que los normalistas se retirern, porque las autoridades no lo harán.

Y es que el Gobernador Alejandro Murat ya dijo que no usará la fuerza pública para retirar el bloqueo de los normalistas, que este problema se resolverá por medio del diálogo, diálogo que no ha iniciado, pues los manifestantes piden una reunión con él, pero el mandatario no ha dicho cuándo podría sentarse a dialogar con ellos.

Si así es el diálogo con el que el gobierno de Murat pretende resolver las cosas, el bloqueo al aeropuerto durará varios días más, los normalistas dicen que sus peticiones no han sido atendidas y mucho menos resueltas, el gobernador sostiene que sus demandas se cumplieron al cien por ciento.

Lo cierto es que por la cerrazón de ambas partes, la ciudadanía y en este caso pasajeros nacionales e internacionales son los que están los platos rotos, como suele suceder en este tipo de situaciones.

