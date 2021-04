S-22 da a conocer calendario de vacunación de sus agremiados; en la Cuenca son más 10 mil

-La secretaría de bienestar aún no da a conocer cuándo y dónde se vacunarán los del sector privado y sección 59 del SNTE

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Mediante un comunicado la secretaría de organización de la sección 22 dio a conocer los lugares en donde se van a vacunar a los maestros de esta sección, pertenecientes a la región de la Cuenca del Papaloapan siendo aproximadamente 10 mil los que van a recibir la vacuna contra el covid-19.

Para la vacunación de los maestros serán 2 sedes en la región, la primera estará en Loma Bonita y será en la primaria “Justo Sierra” y únicamente será para el sector de Loma Bonita, empezando a vacunar a partir de las 7 de la mañana.

La otra sede es en Tuxtepec y será en la secundaria técnica número 2, en donde se va a vacunar a los sectores de Acatlán y parte del sector centro el 28 de abril; el día 29 seguirá el sector centro y María Lombardo a partir de las 7 de la mañana, el de Ojitlán empezará su vacunación a partir de las 10:30 am, el sector Valle Nacional también se vacunará el día 29 de abril a partir de las 13:00 horas.

El día 30 de abril se va a vacunar el sector el sector Temascal a partir de las 7 de la mañana y a partir de las 10:30 empezarán a vacunar a los casos excepcionales.



Los maestros deben de cumplir con todo los protocolos sanitarios esto es el uso obligatorio del cubrebocas o careta, respetar la sana distancia, así como el uso del gel antibacterial. Además deben de llevar el comprobante de vacunación, el último talón de pago y la credencial de elector.

Hasta el momento por parte de la Secretaria de Bienestar no se ha informado sobre la vacunación de los maestros del sector privado ni por parte de la sección 59.

