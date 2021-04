“Rodalibros”, la sala móvil de lecturas en Tuxtepec para todos

-El propósito de este programa es fomentar la lectura y acercarse a quienes tienen el interés de leer y no tienen acceso a un libro.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.– Un triciclo se ha convertido en una sala de lectura rodante en Tuxtepec, el primero en su tipo en este municipio que tiene como fin fomentar la lectura en tiempo de covid y crear un hábito que trasciende más allá de la pandemia.

El “Rodalibros” como lo bautizó su creadora, la maestra Xóchitl Pérez Silva es un proyecto poco a poco llega a más colonias.

En entrevista con TvBus, Xóchilt Pérez detalló que esta sala rodante surge tras su proyecto de “sala de lectura” que desarrollo en algunas colonias, entre ellas la colonia El Pedregal.

Ahora, el nuevo rodalibros se visitado la colonia Nueva Era, colonia Moderna y el parque Juárez, así como el malecón Paso Real.

El triciclo cuenta con un estantes y libros de diferentes temas, con autores tuxtepecanos y nacionales, para todas las edades y que de manera gratuita presta al interesado uno de ellos para su lectura durante el periodo que permanezca instalado en el lugar.

Para finales de este mes, dijo, se busca que a través de la campaña denominada “Librotón” se recauden 100 ejemplares nuevos que serán entregados durante el marco de festejo del día del niño, en el museo verde frente a la explanada municipal, además; de quien guste realizar una aportación a la fundación puede contactarse mediante su página de Facebook o en el número de teléfono 2878881373 con Xóchitl Pérez Silva.

En este municipio de la Cuenca se han generado diferentes programas para intentar fomentar la lectura, uno de ellos y que desafortunadamente no tuvo el éxito esperado fue el “Paralibros”, a pesar del apoyo de instituciones federales.

