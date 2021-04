Presidente de la JUCOPO y candidato a presidente de Oaxaca de Juárez, condenan ataque contra Silva Romo

-Exigen a las autoridades que se investigue este caso y se sancione a los responsables

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso Local Fredie Delfín Avendaño y el candidato a Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Francisco Martínez Neri, manifestaron su rechazo al ataque que sufrió el candidato de Morena a Diputado Local por el distrito 14 Luis Alfonso Silva Romo.

El Coordinador de la fracción parlamentaria de Morena dijo que lamentablemente Oaxaca es uno de los estados en los que, en lo que va de este proceso electoral, se han cometido este tipo de actos violentos con mayor frecuencia, por ello pide a las autoridades que se garantice la seguridad y estabilidad para que los ciudadanos merecen ejerzan sus derechos políticos en un ambiente de paz y donde el conflicto sea solucionado a través del diálogo.

Por su parte Martínez Neri también condenó el incidente, reiteró su apoyo a Silva Romo y le pide que a pesar de este tipo de acciones, no minen su convicción de seguir avanzando hacia la victoria, al mismo tiempo que dé el seguimiento legal que el caso amerita, asimismo pidió a las autoridades que brinden las garantías necesarias para que el clima político electoral no se vea enrarecido por estas acciones criminales que buscan generar inestabilidad con perversos fines políticos.

Y es que en sus redes sociales el candidato de Morena a Diputado Local por el distrito XIV Luis Alfonso Silva Romo, denunció que un grupo de personas desconocidas lanzaron gas lacrimógeno cuando había terminado una reunión con habitantes de la agencia de Santa Rosa Panzacola, el incidente se dio alrededor del medio día de este domingo.

