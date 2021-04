Presenta Partido Encuentro Solidario a candidatos a Diputados Locales en Oaxaca

-Piden a la población tener confianza porque los candidatos del PES no son improvisados y no prometerán cosas que no se podrán cumplir

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Partido Encuentro Solidario (PES), llevó a cabo el arranque de campaña de los candidatos y candidatas a Diputados Locales, quienes dijeron llevarán un mensaje de esperanza a la ciudadanía, pidieron a la población tener confianza porque los candidatos del PES no son improvisados y no prometerán cosas que no se podrán cumplir.

Algunos de los candidatos son Juan Luis Vásquez Mendoza por el distrito IV con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, Antonio García Cruz por el distrito VI con cabecera en Huajuapan de León, Oscar Vázquez Pavón por el distrito X con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla.

Claudia Casas por el distrito XII con cabecera en Santa Lucía del Camino, Epifanio Pérez por el distrito IX con cabecera en Ixtlán de Juárez y Heraclio Juárez por el distrito XXI con cabecera en Ejutla de Crespo.

Cabe mencionar que Encuentro Social hizo un evento similar para presentar a sus candidatos a Diputados Federales, en el evento estuvo presente la candidata a Diputada Federal por el distrito VIII con cabecera en Oaxaca de Juárez Lizeth Zárate.

