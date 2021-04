Por bloqueo de normalistas, aeropuerto suspende operaciones, podrían reanudarse a las diez de la mañana

-Todo depende de que los manifestantes retiren el bloqueo que mantienen desde la mañana del domingo

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El aeropuerto internacional Benito Juárez de la capital oaxaqueña informó que los vuelos están cancelados hasta las diez de la mañana, debido al bloqueo que mantienen los normalistas en el crucero, situación que provocó que los vuelos fueran cancelados, generando que los pasajeros se encuentren varados en la terminal aeroportuaria.

La reanudación de las operaciones y vuelos dependerá si los normalistas retiran el bloqueo, en caso de que los manifestantes no se retiren, la operatividad no se podrá reanudar, el administrador de la terminal aérea dijo que esta información fue difundida a nivel nacional e internacional.

Asimismo indicó que hasta el momento los normalistas no han cometido actos vandálicos, detalló que no se puede proceder de manera legal contra los manifestantes, toda vez que el bloqueo es el crucero y no han invadido el área de la terminal aérea, la cual es federal.

Sobre los vuelos cancelados, el director del aeropuerto dijo que cada uno de los pasajeros afectados tendrá que acercarse a la aerolínea correspondiente para resolver esta situación, toda vez que esta situación es ajena a las aerolíneas, cabe mencionar que el vuelo 3709 de American Airlines, aterrizó en la terminal aérea, los pasajeros se mantienen al interior del aeropuerto esperando que se retire el bloqueo de los normalistas, el cual está por cumplir 24 horas.

