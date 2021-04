Mexicanos se llevan el premio al Mejor Sonido en los Oscar 2021

-Michelle Couttolenc, Jaime Baksth y Carlos Cortés subieron al escenario para recibir la estatuilla dorada gracias al trabajo que realizaron en “Sound of metal”

Pese a que las principales categorías en los premios Oscar 2021 no tuvieron presencia mexicana, Michelle Couttolenc, Jaime Baksth y Carlos Cortés subieron al escenario de la premiación para recibir la estatuilla dorada gracias al trabajo que realizaron en “Sound of metal”, de Darius Marder.

El editor de sonido Nicolas Becker, quien fue el que coordinó el trabajo en el que estuvieron involucrados los tres mexicanos, fue quien estuvo a cargo del mensaje de agradecimiento por ser reconocidos en la categoría a Mejor Sonido. Sostuvo que el filme obtuvo amor, reconocimiento y mucha energía a partir del “gran equipo” que conformaron”.

Tras darse a conocer el fallo, la AMACC festejó a los mexicanos por su triunfo en los premios que son otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

