Más de 20 vuelos cancelados por bloqueo en aeropuerto de Oaxaca

-Reportan más de 2 mil pasajeros afectados y pérdidas por varios millones de pesos

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Hasta la tarde de este lunes se reportan más de 20 vuelos cancelados por el bloqueo que mantiene un grupo de estudiantes normalistas en el aeropuerto internacional Benito Juárez, esto ha provocado que alrededor de 2 mil pasajeros están siendo afectados.

Asimismo la dirección de la terminal aérea decidió suspender todas las actividades y operaciones, mismas que serán reanudadas una vez que los normalistas retiren su bloqueo, en una primera instancia dieron plazo a las diez de la mañana, después a la una de la tarde, sin embargo los manifestantes continúan bloqueando.

Pese a las afectaciones que el bloqueo está provocando, el Gobernador Alejandro Murat dijo que no utilizará la fuerza pública para liberar la terminal aérea y que será por medio del diálogo que se resuelva este problema, asimismo indicó que todas las demandas de los normalistas han sido atendidas y respondidas.

FOTO: Ilustrativa

