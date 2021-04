Hoy los cuenqueños tendrán acceso a los servicios básicos de salud: Karen Ficache

-La salud es el eje primordial de la fundación

Comunicado

La Presidenta de la fundación, la señora Karen Ficache de Montes, agradeció la presencia de los medios de comunicación.

Acompañada de personal médico altamente calificado, es como se cortó el listón inaugural de está unidad de la fundación Margarito Montes Parra.

La salud es el eje primordial de la fundación, es por ello que se acercaron los servicios a los ciudadanos de la Cuenca del Papaloapan

Karen Ficache, invitó a la ciudadanía a afiliarse para obtener los beneficios que otorga esta unidad de salud integral.

Pueden visitarlos en Avenida Roberto Colorado #1005 entre Aldama y Morelos, colonia Lázaro Cárdenas, Tuxtepec, Oaxaca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario