Habitantes de Magdalena Ocotlán se manifiestan en la capital, piden realización de obra

-Señalan que desde el 2019 se les prometió la construcción de un camino y hasta el momento no se han iniciado los trabajos

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes del municipio de Magdalena Ocotlán se manifestaron este lunes sobre la avenida Juárez frente a “casa oficial” para exigir al gobierno del estado que se realice la obra de pavimentación de calles de la comunidad, dicha obra dijo el Regidor de Obras de Magdalena Ocotlán Francisco Rogelio Valencia, se prometió en 2019 y hasta la fecha los trabajos no han iniciado.

Detalló que el gobierno del estado se comprometió a realizar esta obra en dos etapas, la primera es de un tramo de un kilómetro y la segunda es de 600 metros, mencionó que decidieron movilizarse ya que tienen temor que las autoridades argumenten que por la veda electoral no se podrán iniciar los trabajos hasta después de las elecciones.

Luego de permanecer durante algunas horas bloqueando en la avenida Juárez, los habitantes se trasladaron a las oficinas de la delegación de la Secretaría de Bienestar, en dónde bloquearon uno de los accesos del inmueble, pues señaló que el gobierno del estado y el gobierno federal “se echan la bolita” para no dar respuesta a su demanda.

Finalmente dijo que en caso de que las autoridades no den solución a su petición, podrían instalar un bloqueo en la carretera 175 a la altura del municipio de Magdalena Ocotlán, pues la población está molesta porque las autoridades no han cumplido con la realización de esta obra que dijo, beneficiará principalmente a los adultos mayores, el monto de la obra es de 3 millones 600 mil pesos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario