Gobierno de Tuxtepec y Rotarios presentan programa de recolección de pilas

-Una acción más para proteger el medio ambiente

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- Como parte de las acciones para proteger el entorno y cuidar de la salud ciudadana, el Gobierno Municipal de Tuxtepec en coordinación con el Club Rotario Tuxtepec A.C. dieron a conocer que pondrán el programa “Ponte las Pilas por Tuxtepec” con la colocación de contenedores en diferentes puntos de la ciudad a partir del próximo viernes 30 de abril donde la población podrá depositar pilas usadas para darles una disposición final adecuada.

La Dirección de Medio Ambiente explicó que en México cada habitante consume en promedio seis pilas primarias o no recargables al año, las cuales al ser desechadas se clasifican como residuos peligrosos o de manejo especial, en función de los metales pesados que contengan.

Se mencionó que el tiempo de degradación de las pilas es de más de mil años, pues contienen elementos altamente contaminantes, así también que no es adecuado incinerarlas pues dan lugar a elementos tóxicos en el aire.

Si estos residuos son arrojados a la basura domiciliaria, llegarán a los basureros y los metales altamente tóxicos producirán un alto impacto al medio ambiente, contaminando el suelo y los mantos freáticos generando daños importantes al agua.

