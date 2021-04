Denuncia candidato de Morena ataque con gas lacrimógeno en reunión con ciudadanos

-El incidente se dio en la agencia de Santa Rosa Panzacola, por este hecho el candidato Silva Romo interpondrá una renuncia

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En sus redes sociales el candidato de Morena a Diputado Local por el distrito XIV Luis Alfonso Silva Romo, denunció que un grupo de personas desconocidas lanzaron gas lacrimógeno cuando había terminado una reunión con habitantes de la agencia de Santa Rosa Pazacola.

El incidente se dio alrededor del medio día de este domingo, de acuerdo a lo dicho por el candidato, cuando terminó la reunión, sujetos desconocidos llegaron al lugar y arrojaron una granada de gas lacrimógeno para dispersar a los asistentes, Silva Romo aseguró que interpondrá una denuncia por estos hechos ante la FEPADE.

Señaló que a pesar de estos ataques no los van a amedrentar, pues Oaxaca ya despertó y que el pueblo mexicano ya sabe que Morena es la esperanza de México, asimismo indicó que este tipo de ataques es para provocar que la ciudadanía no salga a votar de manera masiva el próximo seis de junio.

En sus redes sociales publicó imágenes de la bomba que lanzaron estas personas desconocidas y afirmó que este tipo de acciones indican que Morena va bien en la entidad, además señaló que detrás del incidente están los grupos conservadores que se oponen a la cuarta transformación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario