Trabajando en unidad, Gaby Pérez reitera su compromiso a favor de las mujeres y la juventud oaxaqueña

¡Va por Oaxaca! ¡Va por México!”, afirmó la candidata en su inicio de campaña.

Comunicado

San Juan Bautista, Tuxtepec, 24 de abril de 2021.- “Sumar para construir los acuerdos que permitan a los jóvenes y mujeres del Estado ser la prioridad del nuevo Congreso, es el pilar fundamental en el que trabajaré para lograr un mejor Oaxaca”.

Durante diferentes reuniones así como, una caminata de la mano de los candidatos: María de Jesús Mendoza Sánchez por el Distrito Local 02 y Antonio Amaro Cancino para Diputado Federal por el Distrito 01, ambos por la coalición ¡Va por México!, sostenidas a lo largo del día con mujeres y jóvenes de Tuxtepec la candidata a diputada de local de representación proporcional por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gabriela Pérez López, inició su primer día de campaña para contribuir al trabajo de sus compañeras y compañeros candidatos.

“Tuxtepec necesita del trabajo de todas y de todos para crecer económicamente y dejar atrás la inseguridad que tanto nos ha golpeado”, indicó Gabriela Pérez, además, señaló que las mejores propuestas vienen de las personas que en realidad quieren un cambio, por eso inició su campaña en la tierra que la vio nacer; acompañada de hombres y mujeres trabajadoras que no sólo reaccionan ante las injusticias, sino que también accionan para enfrentar los obstáculos que se presentan.

“Éste es el momento de concluir los acuerdos necesarios, es el momento de conciliar a todas las voces para lograr un mejor futuro. ¡Va por Oaxaca! ¡Va por México!”, afirmó la candidata.

Al convivir con madres de familia jóvenes y sus hijos, se comprometió a legislar en favor de la salud y educación para que puedan tener más y mejores oportunidades laborales impulsando así, el desarrollo de la entidad.

Por su parte, ciudadanas de la región del Papaloapan dijeron que es un gusto saber que una mujer joven les dará voz en la Cámara de Diputados ya que se sienten identificadas con sus principios, valores y trabajo determinado, lo que ayudará a detonar proyectos eficaces que propicien la construcción de un mejor Oaxaca para ellas.

