Priorizará la salud, la candidata a la Diputación local Guadalupe Santos

-Aseguró que caminará casa por casa en busca del voto



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Con una caravana que partió del zócalo hacia el campo de la colonia Grajales de Tuxtepec, arrancó campaña la candidata a la diputación local por el Partido Movimiento Ciudadano (MC) Guadalupe Santos.



El recorrido se realizó por las principales calles de la ciudad e iba acompañada por el candidato a la Diputación Federal Héctor Montes Parra, así como por el aspirante a la presidencia municipal Noé Ramírez Chávez, y de militantes de este partido naranja.



Ya en el campo de la colonia Grajales, la candidata estuvo acompaña con militantes de este partido naranja, pero además de su familia, fue en este lugar en donde resaltó la importancia de impulsar el tema de la salud y sobre todo de que el municipio cuente con un hospital de especialidades y con esto evitar lo que muchas familias vivieron que fue ver fallecer a sus familiares causa del coronavirus, debido a que no había garantías para atender las necesidades que se iban presentando.



En este pequeño mitin en donde estuvo parte de la estructura de MC, aseguró que caminará casa por casa en busca del voto, y sobre todo escuchando a los ciudadanos del municipio de Tuxtepec, con la finalidad de ser el porta voz de estas familias en la próxima legislatura.

