Presenta Horacio Orozco Ortiz, aspirante a la presidencia de Tuxtepec su planilla

-El aspirante será el abanderado del partido Fuerza por México.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El aspirante a la presidencia municipal de Tuxtepec por el Partido Fuerza por México Horacio Orozco Ortiz, presentó a los integrantes de su planilla, así como su plan rector municipal, que mejorarán las condiciones del municipio de Tuxtepec.

Los integrantes de la planilla de Horacio Orozco, su suplente es el doctor Marco Antonio Amoroso Hernández, en la posición 2 está Irma Valdez Ávalos y su suplente es Guadalupe Albores Valdés; en la posición 3 está Gonzalo Castellanos González y va acompañado de Óscar Pérez Barrita

En la cuarta posición está Carmen virgen Meneses, quien muchos años militó en el PAN, y la acompañan María de los Ángeles Hernández Sánchez; así mismo en este proyecto está Jorge Alberto Reyes Aguirre y su suplente Pedro Albino Martínez

En la sexta posición está María de Jesús Chávez López acompañada de Grecia Hernández Lavalle, así mismo en este proyecto político está Ezequiel Villalobos Vázquez con Juan Ronquillo Salinas; en la octava posición está Laura moreno Menéndez y Lizbeth González Barran como su suplente.

Francisco Guillermo Alonso Bravo, está en la octava posición y su suplente es Cruz Alejandro Rodríguez Angulo; Enedina Russell Velázquez ocupa la decima posición y va acompañada de María de Jesús Robles Ortega; María José Zamudio Obrajero también está incorporada en este proyecto con Eva Rebolledo Alcalá

En cuanto al plan que presentó y que de ganar estaría ejecutando está basado en 9 ejes, los cuales incluye un desarrollo Social incluyente, un Tuxtepec moderno y transparente, mejor seguridad, un Tuxtepec productivo e innovador, además de políticas transversales.

Durante la presentación estuvieron los candidata a la diputación federal Rosa María López Medina y el candidato a la diputación local por este distrito Zenón Bravo.

