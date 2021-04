Presenta candidato del PT, propuestas durante arranque de campaña

-Éstas son la educación, salud, el campo, ecología y vialidad.

Tuxtepec, Oaxaca.- El Candidato a la diputación local por el Distrito 02 del Partido del Trabajo (PT) Emilio Yepez Montero, dijo que es necesario trabajar por la educación del estado, la salud, el medio ambiente pero también el tema de vialidad y salud, para mejorar las garantías de los tuxtepecanos.

En el marco del arranque de su campaña en la comunidad de San Bartolo, dijo que lo que buscan es que la ley de educación esté relacionada al PTEO, además en el tema de la salud buscará que haya hospitales que puedan atender los problemas de salud que se vayan presentado, como el que se vivió últimamente con el covid-19.

En el tema de transporte y vialidad, dijo que es necesario que el estado se homologue el sistema de vialidad, y las personas que están detrás de un volante tengan las mismas garantías como la tienen todos los choferes de vialidad de otros estados, y así no se le castigue si en un accidente, no son culpables.

En el tema de ecología propuso el rescate del río Papaloapan, esto es buscar el recurso para el dragado, así mismo, aseguró que no se puede mantenernos callados ante la contaminación de las grades empresas que están en el municipio.

Agregó que el tema del campo es otra de las propuestas y esto es buscar créditos para que puedan comercializar sus productos a través de la central de abastos.

El candidato pidió a los ciudadanos de la comunidad su voto, y respaldarlo en este proyecto político.

