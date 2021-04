No votar por los mismos, pide candidata a la diputación local por el PVEM

-Ilse Mariela Nolasco, es la más joven de todas y todos los que están buscando el voto en este distrito local



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Candidata a la diputación local Ilse Mariela Nolasco dijo que en su campaña estará llevando propuestas basadas en los ejes más importantes para la sociedad y que espera que esto la ayude a llegar al congreso, así mismo destacó que hay caras nuevas por quién votar el próximo 6 de junio.



Los ejes en los que se basa su campaña son el medio ambiente, la paridad de género, acabar con la corrupción, que son algunas de las propuestas que rige este partido político, sin embargo dijo que serán más las propuestas que van a estar presentando a los ciudadanos.



Así mismo señaló que el partido Verde en el estado está abanderando dos candidaturas jóvenes, y con esto la ciudadanía puede ver que hay caras nuevas en este partido político, y que hay más opciones en las que la población puede votar y no votar por los mismos.



Agregó que el hecho de que sean más mujeres que hombres los que están buscando el voto en este distrito local, muestra que los partidos políticos le están apostando más a las mujeres y con esto se está trabajando en pagar la cuota de género.



La candidata del verde es la más joven de las y los que están buscando un curul en el congreso local, y arrancó su campaña acompañada de vecinos y amigos, posteriormente empezó a caminar en busca del voto.

