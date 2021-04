Arrancan campaña candidatos a diputaciones locales en Oaxaca de Juárez

-Algunos candidatos iniciaron durante la madrugada, otros lo hicieron durante la mañana.

Oaxaca, Oaxaca.- Desde los primeros minutos de este sábado 24 de abril, iniciaron las campañas a las diputaciones locales en los 25 distritos electorales en los que está dividido el estado de Oaxaca, los partidos y candidatos hicieron sus primeras acciones durante la madrugada, en el caso de la capital oaxaqueña, está dividida en los distritos 13 y 14.

El arranque de la coalición “Va por Oaxaca” que integran el PRI, el PAN y el PRD, iniciaron su campaña en el “Jardín Labastida”, las candidatas son Laura Vignon Carreño y Verónica López Rivera, en su arranque estuvieron acompañadas por el candidato a Diputado Federal José Antonio Hernández Fraguas, el dirigente del PRI Eviel Pérez Magaña y el dirigente del PRD Raymundo Carmona.

Por su parte los candidatos de Morena son Liz Arroyo y Luis Alfonso Silva Romo, ambos iniciaron sus campañas, aunque a diferencia de las candidatas de la coalición PRI-PAN-PRD, cada uno lo hizo por separado, Liz Arroyo lo hizo dando un mensaje a la población, mientras que Silva Romo lo hizo con una caminata acompañado por la Senadora Susana Harp y el integrante de la dirigencia estatal de Morena César Aquino.

En el caso del PT y del Partido Verde, la candidata por el distrito 14 Aurora López Acevedo inició su campaña en la calle de los Derechos Humanos acompañada por el candidato a Diputado Federal y dirigente del PT en la entidad Benjamín Robles Montoya, por el distrito 13 la candidata es Miriam de los Ángeles Vázquez, quien en su arranque también estuvo acompañada por Robles Montoya.

Por el Partido Fuerza Por México, Jaquelina Escamilla candidata a Diputada Local por el distrito 14, inició su campaña con un ritual durante la madrugada, ya por la mañana se hizo un evento en la rotonda de la tercera privada de Alcalá en la colonia Díaz Ordaz, posteriormente inauguró su casa de campaña en la colonia del maestro.

Finalmente cabe recordar que el próximo 4 de mayo inician las campañas a las presidencias municipales en los 153 ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos, las campañas terminarán el miércoles 2 de junio y la elección será el domingo 6 de junio.

