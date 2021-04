Abandera candidata a la Diputación Local Marichuy Mendoza, 5 propuestas

-Con la inauguración de su casa de campaña arrancó esta campaña en busca del voto



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Durante este sábado con la inauguración de su casa de campaña, arrancó su campaña la candidata a la Diputación local por el Distrito 02 de la Coalición “Va por Oaxaca” María de Jesús Mendoza, mejor conocida como Marichuy Mendoza quien además abandera 5 propuestas que pretende llevar al congreso local.



La candidata dio a conocer que las propuestas que está impulsando son la de garantizar la continuación de clases, tratándose de casos como las emergencias sanitarias o desastres naturales, dotando de las herramientas tecnológicas necesarias a las instituciones.



Otra más es la de proponer que se establezca en ley la creación de un bono catastrófico en beneficio de las familias afectadas. Así mismo la tercera es la de etiqueta un presupuesto para la instalación de fiscalías especializadas de delitos cometidos contra mujeres, los menores y grupos vulnerables.



La última propuesta de la abanderada del PAN-PRI-PRD, que está dando a conocer durante esta campaña es la de impulsar que el porcentaje de distribución de las participaciones federales se incremente del 22 al 25 % para el fortalecimiento de los municipios y que se aplique en obras de servicios básicos.



Posterior a su arranque de campaña caminó por los comercios del centro de la ciudad, para dar a conocer sus propuestas pero también para escuchar a los ciudadanos.



En el evento estuvo la candidata a la diputación local por la vía plurinominal Gabriela Pérez, así como de panistas y priistas, así como del Candidato a la Diputación Federal por el Distrito 01 Antonio Amaro Cansino.

