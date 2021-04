Propone Luis Alberto Sosa Castillo, reducir gastos innecesarios del Gobierno del Estado

– Señaló el candidato de Morena a Diputado Local por el distrito de Santa Lucía del Camino en su arranque de campaña.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En el marco de su arranque de campaña, el candidato de Morena a Diputado Local por el distrito 12 con cabecera en Santa Lucía del Camino, mencionó que una de sus propuestas es reducir los gastos innecesarios que tiene el Gobierno del Estado, detalló que no es posible que se fuertes cantidades de recursos a rubros como comunicación social, en lugar de destinarlos a apoyos sociales o en materia de salud.

Otras de sus propuestas es la de impulsar la creación del corredor turístico-cultural en la zona de Etla, el fortalecimiento de la feria del tejate, fomentar el trabajo a través de la creación de cooperativas en el distrito, consolidar las reformar de la 4T, vigilar y señalar los actos de corrupción e implementar desde el congreso, el plan de austeridad republicana en la entidad.

Sosa Castillo inició sus actividades durante la madrugada de esta sábado pegando publicidad en los vehículos, por la mañana dio una conferencia de prensa, posteriormente hizo un recorrido por las calles de Santa Lucía del Camino, a las once de la mañana tuvo lugar el evento de arranque de campaña en la colonia Gómez Sandoval de este municipio de los valles centrales.

En el evento estuvo acompañado por el Diputado Federal Armando Contreras Castillo, el Coordinador Municipal de Morena en Santa Lucía de Camino Juan Carlos García Márquez, militantes y simpatizantes del partido, así como parte de la estructura de Santa Lucía del Camino.

Luego se trasladó a la avenida Lázaro Cárdenas, en dónde inauguró su casa de campaña, en la que habrá una persona atendiendo a la población, quien se encargará de recoger las propuestas e inquietudes que haga la ciudadanía, pues Sosa Castillo dijo que impulsará iniciativas que le presenten los ciudadanos.

