Pepe Villamil marca 6 ejes para su campaña a la diputación de Tuxtepec

-En el arranque de su campaña estuvo acompañado de su familia y de militantes del PANAL.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del arranque de la campaña del Candidato a la Diputación local por el Distrito 02 con cabecera en Tuxtepec, José Humberto Villamil Azamar, mejor conocido como Pepe Villamil dio a conocer que su campaña estará basada en 6 ejes.

Explicó que estos ejes el resultado de una encuesta que se hizo para conocer las necesidades de la población, el primero es el de la economía, por lo que van a buscar reactivar al sector comercial. El segundo eje es la seguridad, ya que es una demanda que más tienen los tuxtepecanos en estos momentos.

El tercer eje en el que va a estar basada su campaña es el de salud, el siguiente eje es el de un buen gobierno, ya que aseguró que la gente necesita volver a creer y confiar en sus representantes. Los otros ejes son el de medio ambiente y el de educación.

Así mismo señaló que su campaña será de propuestas firmes y para lograrlo se requiere de personas que quieran resolverlas y ser pate de la solución de los problemas que existe en el municipio.

Estuvo acompañado de su familia, así como de su suplente Blanca Estela Tomás Meza, de la Dirigente estatal del Partido Angélica Juárez Pérez, así como la presidenta del comité municipal Raquel Medina, de aspirantes a presidencias de municipios cuenqueños y de militantes de nueva alianza.

El arranque de su campaña fue en el conocido Barrio Debajo de Tuxtepec, posteriormente caminó por el centro de la ciudad saludando a los comerciantes tanto formales como informales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario