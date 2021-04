Inaugura Paco Niño, casa de campaña en Loma Bonita

-Su campaña la inició con el encendido de luz de un espectacular.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el inicio de las campañas a la diputación local, el Candidato de MORENA por el Distrito 03 Francisco Niño, conocido como Paco Niño, inauguró su casa de campaña en donde aseguró que acudirá a todos los municipios del distrito.

Esta es la tercera actividad que realizó durante este sábado, la primera fue el encendido de luz de un espectacular, posteriormente acudió con los poniteros y posteriormente inauguró su casa de campaña, así mismo por la tarde dijo que caminará buscando voto de los lomabonitenses y de cada uno de los ciudadanos de este distrito 03.

En su mensaje agradeció el apoyo de los aspirantes a las presidencia municipales de la cuenca del Papaloapan, así como del candidato a la Diputación federal por el distrito 01 Ángel Domínguez Escobar, y reiteró a los ciudadanos que caminará para pedir el voto casa por casa.

En su participación el Candidato Ángel Domínguez aseguró que el triunfo será contundente para toda la cuenca, ya que el pueblo le apuesta a este proyecto, ya que aseguró que los ciudadanos no quieren regresar al pasado, si no seguir con la transformación del país.

Al evento acudieron habitantes de municipios de Loma Bonita Jacatepec, Chiltepec, Usila, Jalapa de Díaz, así como de Jocotepec y otros municipios más que conforman este distrito local.

