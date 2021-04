Contabilizan los SSO 47 casos nuevos de COVID-19 y nueve defunciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de abril de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), reportan al corte de este viernes 23 de abril, 47 casos nuevos de COVID-19 y nueve defunciones, sumando 45 mil 580 casos acumulados y tres mil 427 muertes derivadas del coronavirus.

Al dar a conocer el corte epidemiológico, el Jefe del Departamento de Enfermedades no Transmisibles de los SSO, Gerardo Zacarías Jiménez, dio a conocer que se han notificado 73 mil 689 casos, de los cuales 23 mil 589 han sido negativos, hay cuatro mil 520 sospechosos, 41 mil 788 se han recuperado y 365 casos están activos.

Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 31 mil 139 casos confirmados y mil 812 defunciones, el Istmo tres mil 771 y 553 fallecimientos, Tuxtepec dos mil 882 y 344 muertes, Costa dos mil 281 y 237 decesos, Mixteca tres mil 907 y 332 pérdidas fatales y la Sierra mil 600 y 149 defunciones.

Los 47 casos nuevos se distribuyen en 27 municipios, siendo el de Oaxaca de Juárez con 11 casos, Santa Cruz Xoxocotlán y Tlaxiaco cuatro cada uno, Santa María Atzompa tres; el resto dos y un caso.

De las tres mil 427 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años, con mil 619, 757 y 504 respectivamente. Por sexo, dos mil 211 han sido hombres y mil 216 mujeres; las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Zacarías Jiménez dijo que, en relación a la ocupación hospitalaria, hay 130 camas ocupadas de un total de 597 y disponibles 467 camas, lo que representa un 21.8% de ocupación global; hay 16 nuevos hospitalizados y cuatro hospitales se encuentran al 100%.

Recordó que hay seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada como el hospital general de zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el hospital regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso, Centro de Salud Urbano 1, Hospital móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

Finalmente, dijo que no debemos olvidar que aunque nos encontramos en semáforo epidemiológico color verde, aún se deben continuar aplicando las medidas de prevención, como la sana distancia, lavado de manos, distanciamiento social y utilizar el cubrebocas en todo momento.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario