Congreso de Oaxaca determina desaparecer poderes en el municipio de Sola de Vega

–El titular del Poder Ejecutivo cuenta con 15 días para proponer un Concejo Municipal que concluirá el período de gobierno.

– También, aprobó cambios en Cabildos de Santa Lucía Ocotlán, San Pedro Mixtepec, San Juan Sayultepec, y San José Tenango.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 24 de abril de 2021.- El Pleno del Congreso del Estado, aprobó la desaparición de poderes en el municipio de Villa Sola de Vega, ante la falta de la mayoría absoluta de los integrantes del ayuntamiento, correspondiente al Periodo Constitucional 2019-2021.

Lo anterior ante la renuncia de seis concejales propietarias y propietarios, así como del mismo número de suplentes, dimisiones que fueron declaradas válidas por la LXIV Legislatura.

El dictamen presentado por la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios, aprobado en la Sesión Ordinaria del pasado miércoles 7 de abril, destaca que al no haber suficientes suplentes que pudieran integrar al Ayuntamiento en referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 59 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara procedente la desaparición del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa Sola de Vega.

Para dar certeza de la población los y las congresistas precisaron que, de acuerdo al marco jurídico estatal, se vincula al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que en un término de 15 días naturales, a partir de la aprobación del decreto, ejercite la facultad de proponer a la Cámara de Diputados local, un Concejo Municipal que concluya el periodo de gobierno 2019-2021.

Igualmente, el La Diputación oaxaqueña determinó procedente otorgar la licencia, por tiempo indefinido, al ciudadano Silvino Nahúm Arango Martínez, al cargo de Presidente Municipal de Santa Lucia Ocotlán, quien será sustituido por el concejal suplente, Carlos Salvador Pablo Pérez, para concluir el periodo 2020-2022.

Para concluir el ejercicio legal del mismo periodo, 2019-2022, se declaró procedente que Cecilio Méndez Antonio, asuma el cargo de Presidente Municipal de San Pedro Mixtepec, Miahuatlán, mientras que Bertha Cruz Velasco, asumirá el cargo de Regidora de Hacienda del Municipio de San Juan Sayultepec, Nochixtlan.

Finalmente, los y las legisladoras avalaron que Cándido Pineda Alvarado, asuma el cargo de primer concejal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San José Tenango, Teotitlan, con todos los derechos y obligaciones inherentes en el periodo 2019-2021.

