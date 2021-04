Anuncian gobernador Alejandro Murat y secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, plan de vacunación para sector educativo oaxaqueño

-El Gobernador de Oaxaca y la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal dieron a conocer que el proceso de vacunación del personal educativo se llevará a cabo del 28 de abril al 2 de mayo.

-Se vacunará un total de 117 mil 333 personas con el biológico CanSino en 22 puntos de vacunación ubicados en las ocho regiones del estado.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de abril de 2021. Del miércoles 28 de abril al domingo 2 de mayo, se llevará a cabo el proceso de vacunación a las y los docentes de la entidad, así como al personal administrativo y de apoyo que labora en los centros educativos, de acuerdo con lo anunciado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

El Mandatario Estatal señaló que el universo de vacunas que se estarán aplicando en el estado es de 117 mil 333 dosis del biológico CanSino -que consiste en una sola dosis intramuscular en el brazo-, de los cuales se tiene estimado aplicar 29 mil 333 vacunas en promedio por día.

Por su parte, la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana agradeció a los dirigentes del magisterio oaxaqueño por su colaboración y hacer posible esta jornada de vacunación en la entidad. También reconoció el trabajo conjunto de todos los sectores involucrados para realizar de manera exitosa esta jornada.

En este encuentro entre el Gobernador del Estado y la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se dio a conocer la logística del plan de vacunación para el personal educativo tanto público como privado de la entidad. Asimismo, se comunicó que para esta jornada se instalarán 22 centros de vacunación con 85 células.

En este esfuerzo participarán un total de mil 92 elementos, de los cuales 340 pertenecen a la Guardia Nacional, 22 Coordinadores de Centros de vacunación, 730 que conforman las Brigadas Correcaminos y delegados Bienestar. También se pondrán a disposición 22 ambulancias para que cada centro de vacunación cuente con atención oportuna en caso de ser necesario.

En cada centro de vacunación se instalarán cinco módulos: el primero será un filtro sanitario, el segundo de arribo y confirmación de registro, el tercero de registro inicial, el cuatro de cédula de vacunación y el quinto será el área de observación.

Los centros de vacunación se instalarán en los siguientes puntos: en la Ciudad capital se ubicarán en el Estadio de Futbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca, en el Centro de Convenciones de Oaxaca, en la Preparatoria número 7, y en el Polideportivo Venustiano Carranza.

Continuando con la región de los Valles Centrales, también se instalará un centro de vacunación en la Escuela Secundaria Técnica número 48 de Tlacolula de Matamoros; y en el Auditorio Municipal de San Pedro y Pablo Ayutla.

En la región del Istmo será en la Escuela Secundaria Técnica número 5 de Matías Romero; en la Escuela Secundaria Técnica número 27 de Ciudad Ixtepec; y en la Escuela Secundaria General Heliodoro Charis Castro de Juchitán de Zaragoza.

En la Mixteca, los módulos se instalarán en la Escuela Secundaria Federal Licenciado Benito Juárez de Huajuapan de León; en el CBTa 131 de Santiago Juxtlahuaca; y en el Deportivo Luis Vega de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco.

En la Costa se instalarán en la Casa Ejidal de Putla Villa de Guerrero; en la Unidad Deportiva de San Pedro Pochutla; en el Centro Ganadero de Pinotepa Nacional; así como en la Explanada Municipal de Puerto Escondido.

En la región de la Sierra Norte se ubicarán en la Escuela Secundaria Misión Cultural número 9 en Ixtlán de Juárez; y en Sierra Sur, en la Escuela Primaria Urbana Federal Hermenegildo Galeana de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

En la región de la Cuenca se instalará en la Escuela Primaria Justo Sierra de Loma Bonita; y en el Recinto Ferial de San Juan Bautista Tuxtepec.

En la Cañada, en el Deportivo Municipal de Teotitlán de Flores Magón; y de igual manera en Huautla de Jiménez.

