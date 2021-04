Sin fecha para iniciar la primera obra del presupuesto participativo 2021 en Tuxtepec

-Continúan la evaluación del presupuesto para la remodelación del malecón “Dr. Víctor Bravo Ahuja”, obra ganadora del presupuesto participativo de enero

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – A más de tres meses de haber ganado la obra de remodelación del malecón “Dr. Víctor Bravo Ahuja”, por medio del programa presupuesto participativo por el pago de impuestos de los ciudadanos, el gobierno municipal informó que aún n no se cuenta con un presupuesto de los que costará la obra.

En ese sentido, las autoridades siguen realizando el presupuesto que se empleará para este proyecto y por tanto, no hay fecha para el atranque de los trabajos, indicó Alfonso Clara Ortela director de Obra Pública en Tuxtepec.

En entrevista con TVBUS, dijo que se sigue evaluando el prepuesto, a pesar que desde que fue plasmado como propuesta, ya había supuestamente un anteproyecto de como luciría el malecón con la intervención.

El proyecto del conocido malecón “los cocos” será una continuidad del embellecimiento de la avenida Independencia, en su entronque con el inicio del boulevard Francisco Fernández Arteaga.

Este 2021 se aplicó por segundo año consecutivo el presupuesto participativo, con el que los ciudadanos contribuyentes en los impuestos municipales votan por alguna de las obras que propuso el ayuntamiento.

