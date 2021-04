Retoma Asociación de Madres Solteras de Tuxtepec servicios a la ciudadanía

-Están ofreciendo otros servicios más como orientación en materias como matemáticas y arte terapia.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a la contingencia, la asociación de madres solteras de Tuxtepec había suspendido sus actividades, sin embargo ya los retomó pero con más servicios para ofrecer a la ciudadanía.

La presidenta de la asociación Gladis de Jesús Rodríguez Carrera informó que poco a poco están retomando las actividades con todas las medidas de sanidad, pero además están ofreciendo otros servicios como orientación en matemáticas para estudiantes, arte terapia, psicología, así como otras más como son el servicio dental, el de optometrista todas con costos accesibles.

Señaló que están trabajando en horarios de las 10 de la mañana, pero además hay servicio a domicilio con la finalidad de dar una mejor atención a quienes lo requieran, y poco a poco están aumentando los servicios.

Por el momento, no están dando asesorías para quienes sufran algún tipo de violencia, solo canalizan a las víctimas a las instancias correspondientes.

La Asociación atiende de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, y los sábados de las 9 y media de la mañana a las 2 de la tarde.

La presidenta invitó a los ciudadanos a acudir a los diversos servicios que ofrecen con la finalidad.

