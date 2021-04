Reportan los SSO 45 mil 533 casos y tres mil 418 defunciones por COVID-19

-Hay 381 casos activos y 18 nuevos pacientes hospitalizados

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de abril de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) detallaron en su informe de este 22 de abril, que la entidad acumuló 45 mil 533 casos positivos de COVID-19, mientras que tres mil 418 personas han fallecido por causas asociadas a la enfermedad.

La jefa de la Unidad de Calidad Sanitaria de la dependencia, Ivett Caballero López, informó que actualmente hay 381 pacientes activos, 23 mil 401 casos se descartaron, 41 mil 734 personas se han recuperado, y hay un total de 73 mil 435 notificaciones.

Indicó también, que este jueves se contabilizaron 106 contagios nuevos, ubicados en 31 municipios del territorio oaxaqueño, siendo con la mayor incidencia Oaxaca de Juárez, zona que reportó 21 casos, seguido de Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 20, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino con siete cada uno, así como San Pedro Mixtepec Distrito 22 con seis y Villa de Zaachila con cinco, el resto cuatro, tres, dos y un caso.

Mencionó que, 18 pacientes fueron ingresados a hospitalización; cuatro nosocomios se encuentran al 100% de su capacidad, por lo que la red hospitalaria presenta el 23.8% de ocupación de camas para la atención de pacientes que requieren cuidado especializado.

Detalló que Valles Centrales reportó 31 mil 112 pacientes y mil 809 defunciones, Istmo tres mil 769 y 553 muertes, Tuxtepec dos mil 879 y 341 decesos, Costa dos mil 280 y 237 fallecimientos, Mixteca tres mil 898 y 331 defunciones, Sierra mil 595 y 147decesos.

Añadió que, del global de casos, por tipo de atención 37 mil 992 han requerido tratamiento ambulatorio, es decir, el 83.4%, mientras que siete mil 541 fueron hospitalizados, cifra que representa el 16.6%; del total de pacientes, el 52.7% son hombres y el 47.3% restante corresponde a mujeres.

La funcionaria señaló que, por Jurisdicciones Sanitarias, Valles Centrales presenta el mayor número de pacientes que enfermaron en los últimos 14 días con 242 notificaciones, Istmo con 43, Costa con 40, Mixteca con 36, Sierra con 13 y por último Tuxtepec con siete.

Respecto a las tres mil 418 muertes acumuladas, 16 más que el día de ayer, dijo que, el grupo de edad más afectado continúa siendo los adultos mayores de 65 años con mil 617 decesos, seguido de la población de 50 a 59 años con 757 defunciones, y el de 60 a 64 años con 502 fallecimientos; con mayor mortalidad en los hombres quienes reportan el 64.5% de incidencia.

Finalmente, recordó a la población que existen seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada: el hospital General de zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, el Centro de Salud urbano uno, el hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO).

