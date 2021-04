Renuncia “Lalo Valle” por el PUP y queda “el Güero Hernández” en su lugar

-Informó que por riesgo de salud declina su participación en la contienda.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Tras haber hecho su renuncia por escrito el pasado jueves, este viernes el ex candidato del Partido Unidad Popular (PUP) Everardo Alejandro Viña, hizo pública su renuncia a la candidatura por temas de salud y ahí mismo anunció que por decisión del partido en su lugar, quedará Zeferino Hernández Cid, conocido comerciante de Valle Nacional.

Explicó que esta decisión, la tomó luego de que se pusiera en riesgo su salud, tras un accidente casero, por lo que le recomendaron que no era viable seguir en la contienda, a lo que mencionó que antepuso su salud ante cualquier proyecto político, por lo que espera la comprensión de su militancia y estructura y de las personas que creyeron en su ideología, para sacar adelante a Valle Nacional.

También explicó que en ningún momento hubo ruptura en el interior del partido como se especulaba en las redes sociales, por lo que también hizo aparición el nuevo candidato asegurando que hoy más que nunca en el partido del Caracol, existe la unidad para hacer frente este proceso electoral.

Por su parte el nuevo abanderado del PUP agradeció la confianza de la estructura y de Alejandro Viña, manifestando que la estructura y los cuadros de base quedarán como se había venido conformando, reiterando que la unidad prevalece en ese partido.

