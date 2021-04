Piden jinetes de la región, no dejar morir las cabalgatas en fiestas patronales

-Fueron alrededor de medio centenar de ejemplares que desfilaron por la carretera 175 para celebrar el día de San Jorge en Jacatepec.

Alex Morales

Santa María Jacatepec, Oaxaca.- Sin duda el festejo en honor al Santo Patrón San Jorge en Santa María Jacatepec, es una de las fiestas más concurridas en la región de la Cuenca del Papaloapan y que en esta ocasión no fue la excepción.

Debido al panorama epidemiológico que aun persiste en la zona, en esta ocasión las autoridades municipales de ese lugar decidieron solo realizar una cabalgata en honor a San Jorge y una Santa Misa donde se le agradecía por la salud y el trabajo sobre todo en lo que se refiere al campo.

Tras casi 4 kilómetros de transitar por la carretera Federal 175, fueron recibidos en el atrio de la iglesia quien les dio la bendición por esta actividad que se ha creado toda una tradición en Santa Maria Jacatepec.

Por su parte Víctor Raúl Hernández López, presidente municipal con licencia explicó que con el establecimiento del semáforo verde en la entidad, se dio la oportunidad de realizar esta actividad ecuestre, sin embargo dijo que hay que seguirse protegiendo para poder disfrutar de este tipo de eventos.

Por otro lado Ernesto García Jordán originario de esta población aplaudió la continuidad de este tipo de actividades en honor a San Jorge, pues detalló que en hoy en día poco se le da el valor a los ejemplares equinos, que poco a poco van desapareciendo en la región y explicó que hoy en día es todo un lujo tener uno de estos animales, por lo que agradeció que más personas se sumaran a esta cabalgata lejos de todo contagio por el covid-19.

Así también Lizette Grande, una de las jinetes que participaron en esta cabalgata, comentó que estas actividades se deben de seguir realizando para que los jóvenes de hoy, tengan el gusto por montar y nunca dejen morir esta tradición.

Aunque se desconoce desde cuando se realizan estas actividades, lo cierto es que cada año se suman más jinetes para participar en esta cabalgata que esta siendo considerado una de las mas importantes de la Cuenca del Papaloapan.

