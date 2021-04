Personal educativo de preescolar se actualiza en Habilidades Socioemocionales

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de abril de 2021.- Con el tema “Reinvéntate” que aborda aspectos de autoestima, confianza y seguridad, toma de decisiones asertivas y mejoras de relaciones personales y laborales, inició la Primera Jornada de Acompañamiento en Desarrollo de Habilidades Socioemocionales dirigido a personal educativo de educación preescolar del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

La jornada virtual para la atención de personal directivo de escuelas y de supervisiones escolares, así como de educadoras y educadores de este nivel estuvo a cargo de la ponente Araceli Meléndez Cruz, quien es meta-coach, neurosemántica-trainer, emprendedora y académica enfocada al desarrollo humano, desarrolló a través del webinar la capacitación acerca de la adaptación de la mente, cuerpo y emociones de las personas en los tiempos actuales.

Explicó que la labor educativa impacta en el desarrollo personal y de la comunidad escolar, como son compañeras y compañeros de trabajo, alumnas, alumnos, madres y padres de familia, entre otros.

En el inicio de la Primera Jornada de Acompañamiento en Desarrollo de Habilidades Socioemocionales, se abordaron temas sobre “plan de vida”, “autorrealización”, “reinventarnos”, “autoestima” y las emociones desde el punto de vista de la neurosemántica.

Meléndez Cruz, cuenta con la licenciada en Administración de Empresas Turísticas del Instituto Tecnológico de Oaxaca; maestría en Sociología con atención al desarrollo regional por el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, es meta-coach Coaching Mastery for ACMC.

