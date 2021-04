Ninel Conde rompe su silencio tras arresto domiciliario de su pareja: “No estoy casada

-La cantante y actriz también fue detenida, aunque horas después fue puesta en libertad

PUBLIMETRO

La cantante mexicana Ninel Conde rompió su silencio tras la detención y arresto domiciliario de su pareja Larry Ramos, de quien se desconoce cuál es su trabajo y en qué desempeña y hay pocos detalles sobre su caso legal.

La reconocida como ‘El Bombón Asesino’ dio una entrevista a Raúl de Molina para el programa ‘El Gordo y la Flaca’, en el que la originaria de Toluca habló sobre la situación de su novio. Aclaró su estado civil, más allá del vínculo sentimental que la une a Larry Ramos.

“No estoy casada legalmente, no tengo que divorciarme, yo no estoy legalmente casada… Fue un ritual espiritual”, destacó Ninel, de 44 años.

La también actriz, quien también fue detenida pero liberada horas después, habló sobre el caso de su novio, a quien señalan como presunto estafador y que habría desviado dinero a cuentas Ninel Conde: “No es cierto, yo gracias a Dios siempre he sido una mujer de trabajo y siempre he tenido mis recursos… Así que me han depositado unas cantidades estratosféricas, jamás, no es cierto”.

A Ninel le preguntaron si sentía algún tipo de miedo o temor por haber sido involucrada en algo sucio sin su consentimiento. La cantante aseguró: “No tengo mucho que decir, simplemente me interesa aclarar que es algo en lo que yo no tengo injerencia”.

Poco después, Ninel Conde informó a través de un comunicado a los medios de comunicación que “su relación personal nunca estuvo vinculada a los negocios de Larry Ramos”. La cantautora también le expresó a Raúl de Molina que desconocía cuál era el trabajo de su pareja.

Poco después, Ninel Conde informó a través de un comunicado a los medios de comunicación que “su relación personal nunca estuvo vinculada a los negocios de Larry Ramos”. La cantautora también le expresó a Raúl de Molina que desconocía cuál era el trabajo de su pareja.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario