Fallece Armando Jofré, creador de títeres de “31 minutos”

-Jofré perdió la vida a los 44 años por complicaciones por el COVID-19

“Juan Carlos Bodoque”, “Dinosaurio Anacleto”, “Huahimingo” y “Cucky”, personajes de la serie “31 minutos”, hoy amanecieron tristes: su creador Armando Jofré perdió la batalla contra el COVID-19.

De 44 años, el artista chileno fue fundamental en la creación de la familia de títeres desde los orígenes de esta producción que comenzó a transmitirse en televisión durante marzo de 2003.

“En estos momentos tan dolorosos, un abrazo a su familia y otro al cielo, deseándote vida eterna Armando. Siempre estarás con nosotros”, se lee en un mensaje colgado en la cuenta oficial en facebook de “31 minutos”.

“Con su oficio y arte entregados de manera generosa, Armando fue pieza fundamental en la creación de nuestros personajes”, apunta el texto.

Fans de Latinoamerica han enviado sus condolencias al equipo de la producción que este año cumplió 18 ciclos de vida.

