Estos son los 7 candidatos a la diputación local por Tuxtepec ¡Conócelos!

-Este sábado inician las campañas y empezarán a caminar en busca del voto.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A unas horas de que inicien las campañas a la Diputación local, hasta el momento son 7 los candidatos que van a caminar durante más de un mes buscando el voto en este distrito local con cabecera en Tuxtepec.

Los nombres que ya se escuchan son el de Ilse Mariela Nolasco que será la abanderada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la joven fue Directora del instituto de la juventud en este municipio durante el bienio de Fernando Bautista Dávila.

Así mismo está Guadalupe Santos por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), fue regidora de servicios básicos en el bienio que encabezó Fernando Bautista Dávila, posteriormente estuvo como encargada de Profeco.

Laura Estrada Mauro, es la abanderada de MORENA, es la tercera vez que buscará la Diputación local y fue presidenta de la JUCOPO en el congreso, y era aspirante a la presidencia municipal de Tuxtepec sin embargo al no verse favorecida, le dieron la reelección a la diputación local.

También Marichuy Mendoza es otra de las mujeres que buscará la Diputación local, esta vez va por la coalición “Va por Oaxaca” conformada por el PRI-PAN-PRD.

En lo que respecta a los hombres, está José Humberto Villamil, quien luego de renunciar al PRI se sumó al proyecto de Fernando Bautista Dávila, primero estuvo como Director de comunicación social, y posteriormente fue regidor de servicios básicos, cargo al que renunció para buscar la diputación local pero esta vez por el Partido Nueva Alianza (PANAL).

Así mismo está Emilio Yepez Montero que será el candidato del Partido del Trabajo (PT), fue dirigente de la sección 22 en la región, posteriormente fue expulsado, ya hora estará buscando la diputación local por este distrito.



Además se habla de Xenón Bravo, quien será el candidato por el partido Fuerza por México, en procesos anteriores ha participado por el extinto partido Social Demócrata.

Sin embargo se espera que en próximas horas se confirmen otros nombres de las y los candidatos que se van a sumar de otros partidos como el Partido Encuentro Solidario (PES), el Partido Unidad Popular (PUP).

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario