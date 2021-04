De manera virtual, celebrará Oaxaca de Juárez 489 aniversario de la elevación al rango de Ciudad

-El programa virtual se difundirá a partir de las 6:30 horas del próximo domingo 25 de abril, través de facebook.com/CulturayTurismoOaxaca y facebook.com/MunicipiodeOaxaca.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 22 de abril de 2021.- Para conmemorar el domingo 25 de abril el 489 aniversario de la elevación de la Villa de Antequera al rango de Ciudad, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, ha preparado un programa virtual para la ocasión.

El programa virtual se difundirá en www.facebook.com/MunicipiodeOaxaca y www.facebook.com/CulturayTurismoOaxaca; iniciará a las 6:30 horas con el repique de campanas de la Catedral Metropolitana para, posteriormente, a las 7:00 horas, dar paso a las tradicionales “Mañanitas”, con la participación del Coro de la Ciudad, la Banda “Alma Oaxaqueña” y la soprano Ameyali Ignacio Vásquez. Se transmitirá también en la señal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV).

Las y los espectadores virtuales podrán deleitarse y disfrutar grandes composiciones musicales como: las “Mañanitas Oaxaqueñas” de Juan G. Vasconcelos; “La misma noche”, de Chu Rasgado; “Danzón Nereidas”, de Amador Pérez Torres; el emblemático “Dios nunca muere”, de Macedonio Alcalá; “Mujer oaxaqueña”, de Rodolfo Villegas; y “La Llorona”, entre otras.

Posteriormente, a las 8:30 horas se proyectará un video para recordar el nombramiento que, en 1532, el Rey Carlos I de España otorgó a la Villa de Antequera al elevarla a rango de Ciudad.

Los festejos para conmemorar el 489 aniversario concluirán con una Sesión Solemne de Cabildo, donde las y los concejales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez otorgarán títulos de distinción ciudadana a diversas personalidades e instituciones.

Comentarios

