Con canaleta a media calle y un registro nuevo, Dirección de Obra Pública de Tuxtepec da solución a encharcamiento en Independencia

-El desnivel de la calle se debió a error humano, dijo el director

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La abertura de una canaleta a media calle que una la zona hundida con la alcantarilla, fue la solución que las autoridades municipales de Tuxtepec emplearon para evitar otros encharcamientos en la nueva obra del andador semipeatonal de la avenida Independencia.

La tarde del miércoles, una ligera lluvia ocasionó el mega encharcamiento de agua en la obra que aún no es inaugurada, pero en la que ya se había concluido la etapa de pavimentación de la calle.

El director de obra pública del ayuntamiento de Tuxtepec, Alfonso Clara Ortela, comentó que el charco se originó por un error humano, ya que el personal se excedió en fuerza durante el estampado del concreto, lo que ocasionó que se hundiera ligeramente el nivel del cemento.

Para evitar que vuelva a registrarse una situación similar, la tarde del jueves se realizó una canaleta a lo largo del tramo afectado con un ancho de diez centímetros y de uno de profundidad, así como se construirá un registro pluvial adicional.

El Director de obras, aseguró que esta solución será suficiente para drenar el agua pluvial y evitar un futuro encharcamiento.

Comentó que esta modificación no afecta el presupuesto de la obra, que es de poco más de 6 millones de pesos, ya que se trabajará con materiales ya existentes de sobra.

El avance actual de la obra representa el 95 por ciento de la construcción, a la que aún falta la instalación de bancas entre otros detalles, por lo que se prevé que la obra sea entregada entre el 29 y 30 de abril.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario