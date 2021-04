Casa de la Cultura de Tuxtepec, regresa a cursos presenciales

–Priorizarán a los estudiantes que estén atrasados en sus actividades, y lo harán con todas las medidas

Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el cambio en el semáforo epidemiológico, en la Casa de la Cultura de Tuxtepec Víctor Bravo Ahuja, regresarán a cursos presenciales a partir de la próxima semana, y lo harán con todas las medidas de sanidad necesarias.

La directora de la institución Marie Clarie Chávez explicó que el regreso será de manera presencial y de forma escalonada, priorizando a los menores que están atrasados en sus talleres, posteriormente se van a ir incorporando más en diferentes horarios y en días diferentes, para evitar la aglomeración.

Agregó que el regreso será con todas las medidas y que será con un grupo reducido y cuando las condiciones lo permitan ya será atendido todo el grupo.

Son hasta el momento 13 talleres los que se abrieron en el mes de febrero, y en todos se tiene una matrícula aproximada de 15 a 20 alumnos, y debido a la contingencia iniciaron de manera virtual, ahora con el cambio de este semáforo, van a retomar las actividades presenciales.



Aunado al regreso de cursos de manera presencial, la biblioteca de la casa de la cultura volverá a abrir tras casi un año de que estuvo cerrada, con medidas como 2 personas por mesa, el gel antibacterial, el uso del cubrebocas y otras medidas más para la seguridad de los asistentes.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario