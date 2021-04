Burócratas exigen no imposición, ante prórroga de permanencia de dirigencia en el STPEIDCEO

-Aseguraron que esta dirigencia ha violado los derechos de los trabajadores.

De la Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del equipo de Nueva Conciencia del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), denunciaron imposición en la dirigencia.

Denunciaron que este 23 de abril se cumplen 3 años de gestión del comité 2018-2021, una gestión encabezada por Juan Ignacio Cruz Villavicencio, a quien acusaron de violentar los derechos de los trabajadores, principalmente en el tema de la rendición de cuentas, e ignoran a los trabajadores.

Agregaron que durante el año pasado la dirigencia firmó un convenio con retroceso para los trabajadores, además de que en días pasados se realizó una reunión en donde los representantes de la base apoyaron la prórroga de permanencia del comité.

Hicieron un llamado a la base para fortalecer el sindicato y que en su momento se haga el cambio de la dirigencia, ya que la dirigencia no ha cumplido con la base y avanzar en la modernización del sindicato.

Cabe hacer mención que el pasado sábado un grupo de burócratas se manifestó al exterior de un salón de eventos en Santa Lucía del Camino, donde se llevaba a cabo una reunión para designar a los miembros del comité de Honor y Justicia del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO).

Así mismo, denunciaron que seguirán con las auditorias para las dirigencia pasadas, además de que no quitarán el dedo del renglón sobre los más de 60 millones de pesos en cuotas sindicales que han ingresado en la actual administración.

