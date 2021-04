Violencia podría aumentar con inicio de campañas a diputaciones locales y ayuntamientos: Dirigente de MC en Oaxaca

-Coronado Sangines lamentó que las autoridades no tomen en cuenta lo sucedido en 2018 para evitar que haya más violencia en el proceso electoral



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Es probable que la violencia aumente con el inicio de las campañas a las diputaciones locales y presidencias municipales, situación que es lamentable y peor aún que las autoridades no hagan nada al respecto, tomando en consideración los hechos violentos que se registraron en la elección de 2018, así lo mencionó el Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano (MC) Ricardo Coronado Sangines.



Agregó que no se está tomando esa “experiencia” para que no suceda lo mismo en este proceso electoral, en dónde lamentablemente han perdido la vida dos militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en hechos violentos, en ese sentido hizo el llamado a las autoridades para que tomen su papel de garantizar la seguridad de la población.



Incluso dijo que varias zonas del estado son controladas por grupos delincuenciales, a quienes dijo no se les debe favorecer con la impunidad, sino que debe haber mano dura por parte del Gobierno del Estado y de la Guardia Nacional, además refirió que estos grupos ponen candidatos en sus zonas.



Coronado Sangines mencionó que esta situación no favorece a la vida democrática, pues los ciudadanos en esas condiciones no pueden elegir libremente a sus autoridades y son esos grupos delincuenciales quienes terminan poniendo y quitando presidentes municipales, por esta razón reiteró el llamado a las autoridades para que eviten que la violencia vaya en aumento.



Finalmente el dirigente de MC en Oaxaca hizo un llamado a la población para que ejerzan su derecho al voto y de esta manera elijan a sus autoridades y a quien será su representante ante el Congreso Federal y Local.

