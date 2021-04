Vacunación a docentes no es suficiente para regreso presencial a escuelas: CNTE

-Un estudio reveló que 2 de cada 10 escuelas a nivel nacional tienen aulas amplias que permitan respetar la sana distancia.

-7 de cada 10 encuestados manifestaron que existe riesgo de contagio durante el traslado hacia las escuelas.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En una encuesta que realizó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en los 32 estados del país, se determinó que no solo con la vacunación a los docentes se debe promover el regreso a clases presenciales, pues tan solo la aplicación de las vacunas es uno de los puntos que se deben cumplir, así lo manifestó el Representante Sección 9 de la CNTE en Chiapas Javier Saavedra.

El estudio refiere que las condiciones mínimas que debe haber para garantizar un regreso a clases presenciales seguro son: vacunación para toda la población, semáforo verde en la entidad, dotar mensualmente de artículos de limpieza e higiene para la población educativa e instalar túneles de sanitización.

También se requiere que se garantice el agua potable en cada escuela, contar con personal médico en cada institución, rehabilitar y construir los sanitarios necesarios en los planteles, que la cantidad de estudiantes sea acorde a las dimensiones de las aulas y considerar a los trabajadores en situación vulnerable.

El objetivo de la encuesta fue identificar los riesgos de los docentes para regresar a clases presenciales, conocer las condiciones de las escuelas, luego de haber estado un año cerradas por la pandemia, en la encuesta se consultó a más de 18 mil personas con corte al 20 de abril, de los cuales el 74.5 por ciento de quienes respondieron son profesores frente a grupo.

7 de cada 10 encuestados manifestaron que existe riesgo de contagio durante el traslado hacia las escuelas, esto se convierte en un factor importante, toda vez que podría generar un repunte en contagios de Covid, por ello sugieren buscar alternativas para proteger la salud de los docentes, alumnos y padres de familia.

Otro dato que se obtuvo es que 2 de cada 10 escuelas tienen aulas amplias que permiten guardar la sana distancia, la mitad de las instituciones tiene patios techados y 4 de cada 10 planteles educativos tienen agua potable en este momento, 3 de cada 10 escuelas no cuentan con drenaje.

La metodología que se utilizó fue la representatividad estadística desde la perspectiva de la investigación social, fue un mecanismo de consulta que pudo realizarse a un número menor de ciudadanos que representa la opinión fiel de la población que se quiere conocer, se llevó a cabo en corto tiempo.

Se abarcaron 4 rubros, datos personales de los participantes, situación sobre la salud de las y los trabajadores de la educación, condiciones de las escuelas y sus servicios, condiciones mínimas para un regreso seguro a las clases presenciales, el estudio reveló que 8 de cada 10 escuelas no están preparadas para dotar de agua potable a la comunidad escolar.

