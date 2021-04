Registran los SSO 100 casos nuevos de COVID-19 y 12 defunciones, ¡No bajes la guardia!

-Hay 341 casos activos; usa cubrebocas, sana distancia, lavado de manos y evita reuniones masivas.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de abril de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), reportan al corte de este miércoles, 100 casos nuevos de COVID-19 que suman 45 mil 427 casos acumulados y lamentablemente 12 defunciones, que contabilizan tres mil 402 defunciones.

En su informe, la jefa del Departamento de Cáncer de la Mujer de los SSO, Karla Cruz Martínez, dio a conocer que se han notificado 73 mil 127 casos, de los cuales 23 mil 182 han sido negativos, cuatro mil 518 sospechosos, 41 mil 684 se han recuperado y hay 341 casos activos.

Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, registra 31 mil 054 casos confirmados y mil 804 defunciones, el Istmo tres mil 767 y 550 muertes, Tuxtepec dos mil 878 y 341 fallecimientos, Costa dos mil 271 y 235 defunciones, Mixteca tres mil 867 y 326 muertes y la Sierra mil 590 y 146 fallecimientos.

Los 100 casos nuevos, se distribuyen en 33 municipios, siendo el de Huajuapan de León el que contabiliza este día 29 nuevos casos, Oaxaca de Juárez 17, Santa Cruz Xoxocotlán siete, Juchitán de Zaragoza seis, Villa de Tamazulapam del Progreso cuatro, el resto tres, dos y un caso.

De las tres mil 402 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años, con mil 608, 756 y 500 respectivamente; por sexo, dos mil 197 son hombres y mil 205 mujeres; las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Cruz Martínez, dijo que en relación a la ocupación hospitalaria, en Valles centrales se registra un 29.6% de camas ocupadas, Istmo 19.2%, Tuxtepec 22%, Costa 15.1%, Mixteca 33.3%, Sierra 0; en total de camas son 597, disponibles 449 y ocupadas 148.

Recordó que hay seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada como el hospital general de zona 1 del IMSS, el hospital regional Presidente Juárez del ISSSTE, Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso, Centro de Salud Urbano 1, Hospital móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

Finalmente, dijo que se debe continuar con las recomendaciones generales, utilizar el cubrebocas, sana distancia, usar gel antibacterial y evitar tener reuniones masivas para prevenir los contagios por COVID-19.

