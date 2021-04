Llama IEEPCO a candidatos del distrito 02 a realizar campañas de respeto

-Aseguró la Presidenta del instituto que están trabajando de manera intensa.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Será este sábado que inicien las campañas a la Diputación Local, y en lo que respecta al Distrito 02 con cabecera en Tuxtepec, la Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) Valeria Cortes Tenorio hizo un llamado a los candidatos a dirigirse con respeto.

Dijo que de manera respetuosa les hacen un llamado a los futuros candidatos y a los partidos políticos, militantes y simpatizantes, así como a los medios de comunicación y ciudadanía a que se conduzcan con respeto, “también el instituto ha exhortado a funcionarios públicos a que se conduzcan con imparcialidad”.

Además aseguró que el IEEPCO está trabajando de manera intensa con la finalidad de que este proceso se lleve de manera adecuada, y lograr que el 6 de junio la ciudadanía salga a votar en este distrito 02.

En cuanto a los candidatos que iniciarán campaña el próximo sábado, señaló que el IEEPCO tiene hasta el día 23 de abril para aprobar quienes van a ser los abanderados de los diversos partidos, y por lo tanto será hasta ese día que se den a conocer los nombres éstos.

En esta elección se van elegir 153 cabildos que se rigen por partidos políticos, así como se van a renovar 42 diputaciones locales, 25 de mayoría relativa y 27 de representación popular.

