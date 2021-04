Lanzan el primer tráiler de “El conjuro 3” y los Warren están de regreso

-El estreno de “El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo” se espera para este 2021.

Ed y Lorraine Warren están de regreso. Este jueves se publicó el primer trailer de “El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo”, en el adelanto se puede ver a los protagonistas realmente consternados al ayudar a resolver un homicidio relacionado con una posesión demoniaca.

“En muchos sentidos esta es la película más grande de El conjuro”, dijo el director de la película, Michael Chaves durante una entrevista.

Para esta entrega ambientada en 1981 Vera Farmiga y Patrick Wilson regresan a sus respectivos papeles de Lorraine y Ed Warren. La historia gira en torno al juicio por el asesinato de Arne Johnson (Ruairi O’Connor), quien se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en argumentar como defensa de un crimen posesión demoniaca.

El director de la cinta, además dijo que “El conjuro 3” guarda cierta inspiración en “Seven” del director David Fincher, ya que tanto él como James Wan, productor y guionista del largometraje, comparten muchos gustos cinematográficos.

El estreno de “El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo” se espera para este 2021. La famosa saga cuenta con gran éxito comercial con dos películas individuales y tres spin-offs (uno de ellos convertido en trilogía con Annabelle).

Con información de UNO TV

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario