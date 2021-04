Inconciencia y omisión acaban con el medio ambiente; desvalorados los recursos en la Cuenca

-Este jueves se conmemoró el Día Internacional de la Madre Tierra, por la que poco se hace para cuidarla y conservarla sana.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Pese a los graves cambios en el ecosistema a nivel global, los tuxtepecanos no hemos aprendido a ser conscientes del valor de nuestro medio ambiente, el cual poco a poco nos destruimos con depósitos de basura a cielo abierto y desechos contaminantes al río, entre otros factores.

Así lo refirió el presidente de Educa, Conserva y Aprovecha la Fauna y Flora Silvestre (ECAFFS), Lázaro Ramón Cruz Ferreti, quien durante su lucha por la conservación de flora y fauna en la región de la Cuenca se ha percatado de la “ingratitud” de la ciudadanía para proteger los recursos naturales que poseemos en la región.

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, Cruz Ferreti comentó que no solo se debe de concientizar durante esta fecha, pues el cuidado de la tierra es una tarea diaria, la cual debe ir acompañada por una educación para la conservación de nuestro ecosistema.

Muestra de los cambios en nuestro entorno es el calor extremo que se logra sentir durante esta temporada, la cual cada año parece ser más intensa.

Pero pese a ellos, los ciudadanos continuamos con el depósito de basura en las márgenes del río.

El ambientalista reconoció la labor de otros grupos ciudadanos que se han dedicado a la limpieza de los márgenes del río, sin embargo, para solucionar los grandes problemas es necesaria la implementación de políticas públicas eficaces, de las cuales se carecen o no se aplican.

“Esto no se trata de que nos convirtamos en recolectores de basura, esto va más allá, nosotros le apostamos a la educación de la gente, para que aprenda, porque no debe de tirarla en esos lugares” dijo, Cruz Ferreti.

Por último, pidió a la ciudadanía a estar alertas en estos tiempos de campañas, para que conozcan primero las propuestas de candidatos a los diferentes cargos en la región, y puedan tener una base más clara y fundamental a la hora de elegir a un candidato, no votar primero y después conocer sus planes de trabajo.

