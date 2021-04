“Guerreros Tuxtepecanos” solicitan a AMLO construcción de centro oncológico para la Cuenca

-La solicitud se la hicieron al Presidente de la República y ya recibieron una respuesta

Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- La presidenta de Guerreros Tuxtepecanos Mayra Sánchez, dijo que confían en que el gobierno federal construya un centro de especialidades, con la finalidad de que atiendan a los pacientes con cáncer, esto tras la petición que le hicieron al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.



Dijo que la petición fue que pronto se realice un centro especializado en el municipio de Tuxtepec, y así se atiendan a todos los pacientes con cáncer, ya que quienes padecen de esta enfermedad deben de trasladarse a otras ciudades para su tratamiento.



Además pidieron que se haga un estudio para conocer los motivos por los cuales hay muchos casos de leucemia, por lo tanto tras entregar la solicitud ya recibieron una respuesta y es que serán canalizados a un área específica del gobierno federal y así le darán seguimiento a su solicitud, por lo tanto confían en que en un futuro se haga este centro.



La presidenta de esta asociación, dijo que así como hicieron su petición también ayudarían por lo menos con la realización del censo, para conocer cuantas personas aproximadamente padecen esta enfermedad y que podrían ser beneficiados con este centro de especialidades.



En otros temas, pidió a los ciudadanos sumarse con un donativo para que puedan comprarle un regalo a los guerreros Tuxtepecanos en el marco del día del niño.

FOTO: Archivo

