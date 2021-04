Desde hace 38 días se entregaron respuestas a normalistas

-No hay justificación a sus movilizaciones violentas; todas sus peticiones han sido atendidas por el IEEPO y la SEP

Comunicado

Oaxaca, Oax., a 22 de abril de 2021.- Desde hace 38 días el IEEPO dio respuesta al documento de planteamientos de normalistas a través de la representación de los estudiantes reconocidos en Oaxaca.

Sin embargo, hoy un grupo de jóvenes embozados secuestraron camiones, bloquearon tiendas departamentales y comercios en los centros comerciales Plaza del Valle y Plaza Oaxaca.

Son los mismos jóvenes que los días anteriores vandalizaron oficinas, se robaron mobiliario y equipo, golpearon y robaron a reporteros y se robaron más de mil 400 cheques de la quincena de los maestros de la CNTE.

La autoridad educativa hizo pública la respuesta a los normalistas, que se puede consultar en la página web del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), de la misma manera que ha reiterado que no hay ningún tema pendiente con las Escuelas Normales y con los normalistas, pues se han contratado al 100 por ciento las generaciones anteriores y está en proceso de contratación la última generación, con apego a la normatividad vigente.

También se informó que para que todos tengan las mismas oportunidades, el examen de admisión a las Escuelas Normales se puede hacer de manera presencial o en línea, por la pandemia de COVID – 19. Asimismo, la SEP desmintió hasta por escrito que las Normales vayan a desaparecer.

La mayoría de las peticiones de los normalistas fueron atendidas, salvo algunas que están fuera de norma, como la solicitud de que se gestionen nuevos transportes escolares para cada uno de los planteles (autobuses Sprinter y camionetas), por lo que se indicó que el gobierno estatal opera bajo los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y los recursos solo pueden ser utilizados para los fines autorizados.

Comentarios

