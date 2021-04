Aprueba cabildo capitalino realización de espectáculos, diversiones, tianguis y verbenas

-Se aprobaron nuevos lineamientos que deben cumplir como el uso de gel, filtros sanitarios

-Restaurantes, fondas, cines, balnearios, centros de espectáculos y diversiones podrán tener un aforo del 80 por ciento



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El gobierno municipal de Oaxaca de Juárez aprobó modificar el esquema de instalación del comercio en espacios públicos y en la vía pública como tianguis y verbenas, también se aprobó un esquema de reapertura para la realización de espectáculos y diversiones, asimismo se llevó a cabo una reunión informativa con agentes municipales y de policía de la ciudad capital, para darles a conocer estas nuevas disposiciones.



El comercio en la vía pública podrá realizar sus actividades evitando aglomeraciones, observando que las medidas sanitarias se cumplan de manera obligatoria como el uso correcto de cubrebocas y/o caretas, cada puesto debe contar con alcohol gel al 70 por ciento o agua y jabón; operando en el horario establecido en el permiso que emita la autoridad municipal, los tianguis también deberán cumplir con estas medidas.



El servicio de restaurantes, expedición de alimentos preparados o fondas podrán contar con un aforo del 80 por ciento, los cines, balnearios, centros de espectáculos y diversiones del sector privado también contarán con aforo máximo del 80 por ciento, los mismo aplicará a los centros de hospedaje, las tiendas de autoservicio y mercados podrán abrir en horario normal y con un aforo también del 80 por ciento.



Respecto a las verbenas o festividades, podrán realizar la actividad las agrupaciones u organizaciones que tramiten su permiso ante el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, con una reducción de los agremiados para evitar aglomeraciones, también se deberán instalar filtros sanitarios con señalamientos de entrada y salida.



Con relación al esquema de reapertura para la realización de espectáculos y diversiones, se estableció que en semáforo verde los eventos deportivos, culturales, espectáculos como conciertos, bailes masivos o eventos similares, así como exposiciones y kermeses, tienen permitido realizarse con un aforo del 50 por ciento en las actividades del espacio público en lugares abiertos.



Para estos casos en específico, los promoventes deberán respetar los lineamientos autorizados por el Ayuntamiento relativos a la seguridad y cuidados sanitarios para los asistentes como son uso de gel antibacterial con base de alcohol al 70 por ciento, uso obligatorio de cubrebocas, lavado constante de manos con agua y jabón y desinfectar de manera frecuente los espacios comunes antes, durante y al final de cada evento.



Luego de haberse aprobado estos nuevos lineamientos, se convocó a una reunión con los agentes municipales y de policía de la capital oaxaqueña, para darles a conocer las nuevas disposiciones aprobadas por el cabildo para salvaguardar la salud comunitaria una vez que la entidad pasó a indicador verde en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico.



A las autoridades auxiliares se les pidió que coadyuven y faciliten el trabajo de supervisión que llevan a cabo los inspectores municipales para vigilar los diversos giros comerciales, sobre todo que hagan cumplir las determinaciones del Cabildo para mitigar la cadena de contagios de Covid.

